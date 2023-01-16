За його словами для наступу потрібні кошти й техніка, а у Білорусі цього немає.

Білоруська армія не несе загрози для України, а в Олександра Лукашенка немає наміру нападати.

Таку думку висловив редактор білоруського телебачення "Белсат" Сергій Пеляса в ефірі інформаційного телемарафону.

"Потрібні кошти, потрібна армія, техніка. Цього немає. Тобто армія білоруська невелика, техніки не дуже багато і серйозної загрози білоруська армія Україні не несе", - розповів він.

Відео дня

Він також підкреслив, що для того, щоб білоруська армія могла брати участь у наступі на Україну у Лукашенка повинен бути намір це зробити. Цього також немає.

Загроза наступу з Білорусі

Білорусь з першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Росію та надає їй свою територію для варварських нападів на Україну. З території РБ росіяни йшли на Київ. Наразі періодично з'являється інформація про те, що РФ може здійснити повторний наступ на Україну з території Білорусі, активно обговорюється вже багато місяців. Від білоруських військових надходить інформація, що напад на Україну буде.

12 січня командувач Силами оборони розповів про ситуації на кордоні з Білоруссю. Україна поступово збільшує свої оборонні здібності, обстановка загрози не представляє.

Також стало відомо, що РФ почала перекидання з Білорусі військових зі складу 2МСД 1 ТА в Україну. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що, як і передбачалося, їх починають відправляти на Луганщину.

Вас також можуть зацікавити новини: