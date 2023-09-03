У потерпілих опіки та оглушення.

З'ясувалися нові деталі щодо нічного удару РФ по Одеській області: серед постраждалих двоє чоловіків 34 та 42 років.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, ворог атакував об’єкти цивільної промислової інфраструктури Подунав’я, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136/131".

"Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, їх госпіталізовано", - розповіли у прес-службі.

Наразі за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які документують черговий воєнний злочин РФ.

За даними регіонального главку Національної поліції, постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували в одного опік плеча, а у другого - оглушення від ударної хвилі.

"Уламки ударних літальних апаратів влучили на територію приватної садиби та по об'єктах припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яку було ліквідовано силами ДСНС", - розповіли поліцейські.

Також оприлюднено фото ліквідації жахливої пожежі.

РФ каже, що в рамках атаки по Одесі вдарила по "сховищам палива"

Ресурси держави-агресора запевняють, що удари були нанесені по нібито "сховищам палива" Ренійського порту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російська армія завдала кілька хвильових ударів дронами-камікадзе по Одещині. Зокрема, було атаковано цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", із них 22 знищено українськими захисниками. Сталося влучання в припортову інфраструктуру, дві людини постраждали.

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