Радник ОП пояснив, для чого це потрібно було російському диктатору.

З військової точки зору Росія нічого не добилася масованим обстрілом України.

Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним на YouTube.

Він вважає, що російський президент Володимир Путін шукав привід для ескалації, щоб впоратися з громадською думкою.

"Особливо його цікавить думка тієї групи, з якою він безпосередньо стикається. Це ближнє оточення: силовики, олігархи, які дивляться на його здатність ще тримати кермо", - пояснив він.

Радник ОП повідомив, що обстріл українських міст Росії обійшовся приблизно в 300 мільйонів доларів.

"Вони нічого не добилися з військової точки зору. Більшість з цього буде відновлено найближчим часом або вже відновлено. Ну то що? А світ налаштували проти себе радикально. І ті люди, з якими вони могли загравати на Заході, які в останній тиждень там качали тему, що потрібно домовитися з РФ, у них не залишилося аргументів. З ким ви хочете домовлятися, з тими хто б'є по цивільній інфраструктурі?" - сказав Арестович.

Він вважає, що результатом обстрілу стане розширення санкцій і прискорення поставок зброї і ППО Україні.

"Збиток від цього "веселого залпу" буде сильно перевищувати будь-яку уявну користь для РФ і Путіна. Це дія на внутрішній порядок денний", - додав він.

Ракетна атака Росії на Україну

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня росіяни здійснили масштабну ракетну атаку на Україну.

Вони запустили 84 крилатих ракети, а також 24 безпілотники, серед яких 13 іранських дронів "Шахід-136".

Світові лідери у відповідь на масований ракетний обстріл закликали передати Україні більше озброєння. Німеччина вже оголосила про відправку Україні системи ППО IRIS-T.

Представники Міністерств оборони з усього світу зберуться на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн". Крім того, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7.

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