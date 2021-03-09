Президент додав, що він має намір "почути висновки" після засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що після санкцій проти голови політради "Опозиційна платформа - За життя" та кума президента РФ Віктора Медведчука збільшилася кількість провокацій на фронті на Донбасі, але він не хоче пов’язувати ці речі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.

У відповідь на запитання, чи вплинули запроваджені Україною санкції проти Медведчука та низки українських телеканалів, які з ним пов’язують, на переговори щодо Донбасу, Зеленський сказав:

"Чи це вплинуло? Складно сказати, але ми розуміємо, що наслідки є. Ми усвідомлюємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається".

Глава держави додав, що він має намір "почути висновки" після засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

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Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку по'язують з Медведчуком.

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Автор: Костянтин Гончаров