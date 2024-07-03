В українців не вистачає протиповітряної оборони, щоб захистити свої найбільш вразливі бази, зазначає видання.

Російські окупанти вдруге завдали удару по українському аеродрому Миргород у Полтавській області, розташованому на відстані 150 кілометрів від лінії фронту. Ворожий "Іскандер" значно пошкодив бойовий гелікоптер української армії Мі-24, повідомляє Forbes.

"Зрозуміло, що відбувається. Дефіцит протиповітряної оборони піддав українські авіабази ударам російських безпілотників і ракет. Російські рейди на українські бази постійно посилюються з осені минулого року. Наразі ці нальоти знищили два винищувачі Су-27, два винищувачі МіГ-29, штурмовик Су-25 і, можливо, Мі-24", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначило, що це дуже важкі втрати для українських ВПС і бригад армійської авіації. Україна має лише кілька десятків МіГів, і немає очевидного джерела для ідентичних замін. За даними Forbes, в української армії є близько 50 одиниць Мі-24, але придбати більше літаків буде теж дуже важко.

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"Так, ВПС збираються отримати 85 Lockheed Martin F-16 і близько десятка Dassault Mirage 2000 від своїх європейських союзників. Але ці нові літаки будуть такими ж уразливими на землі, як МіГи та інші. Це криза ППО. Як правило, українці захищали б свої найважливіші бази за допомогою ракет класу "земля-повітря". Але українська авіація та армія намагаються одночасно прикрити міста, основні скупчення військ і прифронтові бази, такі як Миргородський аеродром", - аналізує видання.

Forbes наголосив, що теоретично українці скорочують лише 10% своїх довоєнних сил протиповітряної оборони. Але ця сила набагато менша, ніж це було до лютого 2022 року. Російські атаки на українські міста по житлових будинках, лікарнях і навіть церквах, змусили українську армію зосередити свою найкращу протиповітряну оборону навколо найбільших міст.

"Ці системи повинні були звідкись взятися. Очевидно, що, віддаючи пріоритет повітряному прикриттю міст, українські збройні сили залишили свої аеродроми менш захищеними. Російський безпілотник, який стежив за Полтавщиною, був видимий звичайним українцям на землі за три години до того, як по аеродрому вдарив "Іскандер". Зрозуміло, що ніхто не міг його збити. Зрозуміло, у росіян така ж проблема. Вони теж борються за захист своїх авіабаз від українських ракет і безпілотників. Різниця в тому, що Росія має більше баз і літаків і може дозволити собі зазнати більших втрат", - підкреслили у матеріалі.

Удар по аеродрому: що відомо

Як писав УНІАН, 1 липня російські пропагандисти заявили, що завдали удару по українському аеродромі Миргород та знищили шість літаків ВПС України. Офіційну таку інформацію не підтвердили.

Однак колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удар дійсно був і є певні втрати, але зовсім не ті, про які так завзято розповідає ворог. За його словами, аеродроми "щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак". На місцях люди намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь.

Водночас експерт з авіації Анатолій Храпчинський припустив, що могли вразити окупанти на аеродромі в Миргороді. На його думку, це могли бути макети або недіючі літаки, які стояли там впродовж тривалого часу під час атаки на аеродром в Миргороді.

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