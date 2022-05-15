Вони були військовослужбовцями.

На території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі загинуло вже 15 жінок.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в коментарі виданню "Гордон".

"За цей період тут, на території заводу загинуло 15 військовослужбовців-жінок. Це діловоди, кухарі, [представниці] тилових організацій, медики, психологи. 15 жінок", – сказав він.

Раніше дружина одного з оборонців Маріуполя, розповіла, що заблоковані російськими загарбниками на "Азовсталі" бійці готуються до останнього бою.

Ситуація на "Азовсталі"

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти наносять ракетно-бомбові удари по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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