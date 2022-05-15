Настрої песимістичні, бо надії на порятунок майже немає.

Оборонці Маріуполя, які наразі заблоковані російськими загарбниками на "Азовсталі", готуються до останнього бою.

Про це на пресконференції 15 травня повідомила дружина бійця полку "Азов" Катерина.

"Вони майже не виходять на поверхню, лише йдуть на гору, щоб знайти їжу та воду. Переважну більшість часу сидять в бункері. Настрої песимістичні, бо надії на порятунок майже немає. Готуються до останнього бою, бо не вірять у дипломатичний розв'язок", - зазначила дружина захисника Маріуполя.

Водночас жінки підкреслили, що вірять українській владі та міжнародній спільноті, які докладають максимум зусиль, щоб врятувати військових з маріупольської "Азовсталі".

Дружина українського захисника додала, що перебувати у таких умовах дуже складно: люди гинуть, поранені страждають, обмаль їжі та води. Щодо води – то вони п'ють одну склянку технічної води на день. Вона сказала, що спілкувалася з чоловіком всього кілька годин тому.

Пані Катерина була шокована, коли дізналася, що "Азовсталь" почали закидати фосфорними бомбами. Критична ситуація з медициною, але захисники Маріуполя тримаються.

Вас також можуть зацікавити новини: