Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів загинули двоє військових, ще один отримав поранення та перебуває у важкому стані.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби ООС.

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Як повідомляється, бойовики відкривали вогонь поблизу населених пунктів Луганське, Новгородське, Південного, Новотошківське, Зайцеве. Також біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми – стрілецьку зброю. В районі Талаківки по українських позиціях було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Військового евакуювали до лікувального закладу, він перебуває у важкому стані.

Як повідомляється, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Ситуація на фронті 7 травня

Станом на 7 годину ранку сьогодні зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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Автор: Катерина Лиманська