Українські воїни продовжують вести бої за населений пункт Пречистівка, який знаходиться у Волноваському районі Донецької області.

Як повідомляється у Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState, українське селище штурмувало щонайменше 12 ОВТ (озброєння та військової техніки) загарбників. Росіяни налагодили логістику до населеного пункту, зосередивши в ньому до 100 осіб піхоти.

Російські війська посилено обстрілюють райони Урожайного, Новодонецька, Пречистівки та Макарівки. Їм вдалося просунутися в самій Пречистівці та у Нью-Йорку. "Уточнюється лінія зіткнення біля Лиману Першого та Водяного. Відносна стабілізація фронту біля Галицинівки", - додали аналітики.

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Ситуація на фронті

Вночі Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що за добу на російсько-українському фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському напрямку, однак окупанти також проявляють активність на Курахівському та Времівському.

Раніше колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що окупаційні війська можуть дійти до околиць українського Покровська вже за тиждень-два.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на цьому напрямку окупанти кидають вперед "все, що може рухатись і наступати".

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