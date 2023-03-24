Місцевий житель загинув на місці від отриманих поранень.

У четвер, 23 березня 2023 року, у Харківській області у лісосмузі на російській міні підірвався чоловік. Трагедія сталася в Купʼянському районі області.

"Сьогодні близько 16:00 у лісосмузі біля с. Григорівка Куп'янського району на російській міні підірвався 46-річний місцевий мешканець. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА закликав місцевих жителів бути максимально уважними та обережними.

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"Важливо утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними для життя. Бережіть себе!" – наголосив Синєгубов.

Підриви людей на російських снарядах

Через російське вторгнення територія України дуже засмічена снарядами та мінами. Через це частішають випадки, коли мирні люди гинуть внаслідок вибухів.

На Київщині чоловік приніс гранату додому та дістав поранення внаслідок її вибуху. За словами голови поліції Києва Андрія Нєбитова, 21-річному чоловікові "вибухом рознесло ліву руку".

На Херсонщині на російській міні підірвався мирний мешканець. Інцидент стався в районі села Мала Олександрівка. Зазначається, що чоловік втратив ногу.

В Ізюмському районі Харківщини місцевий житель підірвався на касетному снаряді у полі. 50-річний чоловік загинув на місці.

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