Постраждалий натрапив на ворожу вибухівку в лісі поблизу села Мала Олександрівка.

Сьогодні, 20 березня, у Херсонській області чоловік втратив ногу, підірвавшись на російській міні.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він зазначив, що подія сталася вранці поблизу села Мала Олександрівка.

"35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку у лісі. Постраждалий отримав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - розмінування

Як повідомляв УНІАН, станом на 23 січня вибухонебезпечними предметами забруднена майже третина усіх територій України. Піротехніки наразі в основному працюють у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Наприкінці лютого стало відомо, що до Херсонської області прибудуть півтисячі саперів із приватних фірм міжнародних партнерів для проведення гуманітарного розмінування. Воно потрібно, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території та знешкодили понад 400 тисяч снарядів. Також понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

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