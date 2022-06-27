Ще дві особи були госпіталізовані.

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули дві жінки.

Про це у своєму Telegram повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"О 20:46 в с. Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля на площі 4 кв.м. Внаслідок обстрілу загинуло 2 жінки, ще 2 особи постраждало та були госпіталізовані". - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в Україні на Харківського напрямку фактично можуть вдатися до показових дій, а не до самого наступу.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію й розпочали повномасштабну війну. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім почав бомбити й цивільну інфраструктуру, зокрема, у Харкові, були жертви та постраждалі.

У червні полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що не варто очікувати наступу окупантів на Харків.

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