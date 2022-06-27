У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинули дві жінки.
Про це у своєму Telegram повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
"О 20:46 в с. Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля на площі 4 кв.м. Внаслідок обстрілу загинуло 2 жінки, ще 2 особи постраждало та були госпіталізовані". - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в Україні на Харківського напрямку фактично можуть вдатися до показових дій, а не до самого наступу.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію й розпочали повномасштабну війну. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім почав бомбити й цивільну інфраструктуру, зокрема, у Харкові, були жертви та постраждалі.
У червні полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що не варто очікувати наступу окупантів на Харків.