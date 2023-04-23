З ним був товариш, який не постраждав.

У Херсонській області чоловік підірвався на міні й загинув. Він повертався з риболовлі вздовж берега річки разом з товаришем. Останній в результаті інциденту не постраждав.

Такою інформацією поділилася прес-служба Офісу генерального прокурора в офіційному Telegram-каналі. Як сказано в повідомленні: "2 квітня двоє чоловіків рибалили на річці Інгулець між селами Давидів Брід і Білогірка. Повертаючись додому вздовж берега, один із них наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала. Від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці".

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. На місці інциденту тривають слідчі дії за участю співробітників прокуратури і поліції.

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Підриви українців на мінах: остання інформація

У британській розвідці повідомили, що з приходом тепла ризики загибелі від мін зростуть, особливо в прифронтових районах. Це пов'язано з початком сільськогосподарських робіт.

З початку повномасштабного вторгнення Росії було зареєстровано понад 750 жителів, які постраждали від мін. У кожному 8 випадку підривалася дитина.

Двоє жителів Миколаївської області 22 квітня підірвалися на протипіхотній міні. Один з постраждалих був доставлений в лікарню.

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