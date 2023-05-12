Знешкоджено ворожі 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 одиниці БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, броньована ремонтно-евакуаційна машина та автомобільна техніка.

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили понад роту російських окупантів, знешкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загалом, на їх напрямку протягом доби зафіксовано 428 обстрілів.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 752 вогневих завдань.

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"Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Знищено та пошкоджено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 1 БТР, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", 2 одиниці БпЛА "Zala", ЗРК "Тор-М2", МТЛБ, броньована ремонтно-евакуаційна машина та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога", - поінформував командувач.

Актуальні втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 750 загарбників. Таким чином, втрати ворога серед особового складу становлять 197 тис. 670 осіб.

Також за минулу добу Сили оборони знищили 5 ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ.

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