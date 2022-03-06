Зловмисники чинили збройний опір, зазначили в СБУ.

У Донецькій області силовики затримали членів ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які прибули за день до повномасштабного вторгнення із захопленого рф Криму.

Під час затримання шпигуни чинили збройний опір воїнам Збройних сил України та співробітникам Служби безпеки України, йдеться на сторінці спецслужби в Facebook.

За даними спецслужби, під час допиту зловмисники "надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України".

"…Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф вдерлися на територію України. Потім український парламент проголосував за запровадження воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, проти жителів Донбасу.