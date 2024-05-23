У розвідці вважають, що зараз на Харківщині ворог проводить прикордонну операцію, а не наступ на Харків.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поки не вбачають загрози наступу росіян на Харків та Суми. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він наголосив, що не може озвучувати повну інформацію та оцінку ситуації, щоб не допомагати ворогові скорегувати свої дії.

"Можемо констатувати: те, що він планував, не досяг навіть близько, завдяки діям українських сил безпеки і оборони", - сказав Юсов.

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За його словами, в цілому на північному кордоні було вороже угруповання чисельністю понад 50 тисяч.

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію, і те, що відбувається, це не наступ на Харків", - підкреслив представник ГУР.

Також Юсов зазначив, що українським захисникам добре відомі плани та ресурси росіян щодо Сумської області.

"Якщо будуть підстави для занепокоєння, то, безумовно, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома. І плани, і ресурси ворога – також", - додав він.

Ймовірний наступ росіян на Суми та Харків

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському та Сумському напрямках, однак їм цього не вдалося.

Як відомо, 10 травня російські окупаційні війська пішли у новий наступ на півночі Харківської області. Вони взяли під контроль кілька сіл у прикордонні та намагаються захопити Вовчанськ.

21 травня у Держприкордонслужбі України заявили, що росіяни у будь-який момент можуть вдатися до наступу на Сумському напрямку, щоб ще більше розтягнути лінію фронту.

На думку генерала, екс-керівника української розвідки Миколи Маломужа, повторний наступ російських військ на Харків та Суми є малоймовірним. За його словами, Москва має зібрати мінімум 1 млн особового складу військових, щоб реалізувати такий стратегічний наступ, а це нереально.

Він зазначив, що Росія не зможе воювати з однаковою активністю всюди, а тим більше атакувати два міста. Також Україна має достатньо розвідувальної інформації про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Купʼянському напрямку та на кордоні Харківської та Сумської області будуть одразу помітними.

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