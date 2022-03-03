Росіяни намагаються оточити Харків з заходу, сказав Арестович.

Радник глави ОП Олексій Арестович зазначив, що наступ на Харків російських військ уповільнився.

Про це він заявив під час щоденного брифінгу в Києві, 3 березня.

Росіяни намагаються оточити місто, проте зазнають великих втрат.

"Противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків, місто Лозова, намагаючись охопити Харків з заходу, але зазнає катастрофічних втрат у техніці й особовому складі. Зараз темпи дуже уповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати у лапки", - сказав Арестович.

Харків – одне з міст України, яке зазнає найбільших ракетних ударів з боку російських загарбників.

Пояснюючи тактику ворога, у Генштабі ЗСУ наголошували, що окупанти вдалися до авіаударів, бо не в змозі зійтися у боях з українськими військовими.

Росіяни бомбардують не тільки військові об’єкти, а й цивільних.

Вас також можуть зацікавити новини: