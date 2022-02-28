Багато союзників виступили за підтримку України у військовому плані.

НАТО вперше в контексті колективної оборони розгортає елементи реагування.

Про це йдеться у заяві військового комітету Альянсу.

Зазначається, що багато союзників по НАТО запропонували надати військову підтримку та гуманітарну допомогу Україні.

Члени Альянсу також вирішили вжити додаткових заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх членів Альянсу і продовжуватимуть пристосовуватися до "нової норми" європейської безпеки.

Як повідомляв УНІАН, союзники НАТО посилюють підтримку України. В рамках співпраці Україна отримає гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання. Деяку допомогу вже надіслали, а деяку ще погоджують.

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