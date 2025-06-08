'Незворотний удар': в NBC News розкрили реальні наслідки 'Павутини'

Україна завдала потужного удару по стратегічним авіабазам Росії за тисячі кілометрів від фронту, використавши сотні безпілотників і змусивши Кремль занижувати масштаби втрат.

Атака безпілотників України на російські авіабази, яка отримала назву операція "Павутина", викликала хвилю суперечливих заяв і стала предметом протистояння між Києвом і Москвою. NBC News, проаналізувавши супутникові знімки Planet Labs і Maxar, а також дані СБУ, надало детальний аналіз про наслідки.

Масштаби удару

За даними супутникової розвідки та оцінками НАТО, було повністю знищено від 10 до 13 російських військових літаків, ще до 40 — пошкоджено. Українська СБУ стверджує про 41 уражений літак, із яких половина — знищені повністю, але супутникові знімки не підтверджують всі заявлені влучання.

За словами аналітика з відкритих джерел Олівера Александера, "цифра, надана посадовцями НАТО, найточніше відповідає тому, що можна спостерігати на супутникових знімках високої роздільної здатності".

Відео дня

На авіабазі Бєлая (Іркутська область) знищено шість літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, які активно використовуються для ракетних ударів по Україні. На базі Оленья (Крайня Північ) супутники зафіксували сліди пожеж і уламки ще чотирьох бомбардувальників.

Україна також повідомляє про ураження двох літаків А-50, однак відео лише частково підтверджує цю інформацію.

Технічний бік операції

СБУ розмістила 117 безпілотників на вантажівках поблизу авіабаз та запустила їх майже одночасно. Дальність атаки склала до 4000 км — значна частина російських об’єктів знаходилася в глибокому тилу.

Президент Зеленський назвав атаку "блискучим результатом" 18-місячної підготовки, яка "увійде в історію". За даними української сторони, 34% стратегічної бомбардувальної авіації РФ виведено з ладу, що завдало Росії збитків на понад 7 мільярдів доларів.

Томас Вітінгтон, експерт з радіоелектронної боротьби, наголошує:

"Росія більше не виробляє ці літаки... Втрата кожного — це незворотний удар по стратегічному авіапарку та потенціалу РФ у ядерному стримуванні".

Російська влада заперечує заяви України. Заступник міністра оборони РФ Сергій Рябков назвав інформацію про знищення літаків перебільшеною, а саму операцію — "терористичним актом". Пропагандисти зменшують втрати до восьми літаків, при цьому не надаючи доказів.

Пропагандист Сергій Марков визнав удар "сильним", але стверджує, що він "не матиме військового значення", додаючи, що Україна нібито "перебільшує" наслідки атаки.

Операція "Павутина" - головні новини

Операція "Павутина" — це масштабна атака українських безпілотників по російських авіабазах у глибокому тилу, проведена на початку червня. За даними СБУ, в ній було задіяно 117 дронів, які запускалися з мобільних платформ поблизу чотирьох військових аеродромів. Метою стали стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також рідкісні літаки радіолокаційного виявлення А-50.

Президент США Дональд Трамп виправдав терористичні атаки Росії на Україну, заявивши, що це стало відповіддю Москви на українські удари по аеродромах. Водночас він висловив надії, що після таких атак України війна не переросте в ядерний конфлікт.

Сполучені Штати вважають, що Росія ще не вичерпала своїх можливостей у відповідь на операцію "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на тилових авіабазах. Москва, ймовірно, готує масштабну багатосторонню атаку, яка може включати удари ракетами та безпілотниками.

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