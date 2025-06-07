Україна дала Путіну привід піти і розбомбити її як слід, - Трамп

Американський лідер сподівається, що Росія не стане зупиняти переговори з Києвом.

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні та переговорів про мирне врегулювання. Про це пише Clash Report.

За його словами, Україна своїми нещодавніми атаками дала привід Росії "піти і розбомбити їх до біса".

"Ну, вони дали Путіну привід учора ввечері піти і розбомбити їх до біса, ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це (атаку СБУ на аеродроми РФ) побачив, я сказав: ну все, тепер буде удар", - сказав президент США.

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Трамп висловив надію, що війна в Україні не переросте в ядерний конфлікт після недавніх атак Києва на військові аеродроми РФ, заявивши, що вони йому не сподобалися.

При цьому американський лідер також сподівається, що Росія не стане зупиняти переговори з Києвом.

Сенатський законопроєкт про санкції проти Росії він назвав "дуже сильним", але рішення про нові обмеження ухвалюватиме особисто він.

Атака України на стратегічну авіацію РФ - думка Трампа

Раніше журналіст Джонатан Лемайр писав, що операція "Павутина", яка коштувала Росії кількох десятків стратегічних ракетоносців, стала великою перемогою України, і президент США Дональд Трамп цим вкрай не задоволений.

"Удари українських безпілотників глибоко в Росії завдали принизливого удару по Москві. Захисники Києва відзначили атаку як тріумф сучасної війни і попередження президенту Росії Володимиру Путіну. Але надзвичайна операція викликала іншу реакцію в Білому домі: гнів", - зазначав він.

Лемайр посилався на заяви інсайдерів у Білому домі, які повідомили про розчарування Трампа через те, що українська операція може ескалувати конфлікт.

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