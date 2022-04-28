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Німецький Бундестаг схвалив 28 квітня надання Україні важкого озброєння.
За це проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", сім "утрималися". Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати.
Надання озброєнь підтримали партії правлячої коаліції та опозиційний блок ХДС/ХСС.
Нагадаємо, що раніше Німеччина погодилася надати Україні самохідні зенітки Gepard.
Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне
- Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.
- 21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.
- Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.