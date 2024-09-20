Ще уражено, зокрема, 20 російських танків та 3 артилерійських системи.

Триває війна в Україні, і Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 тис. 340 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Тепер загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 20 вересня 2024 року серед особового складу орієнтовно становлять 639 тисяч 480 осіб. Крім того, супротивники втратили ще 20 танків та 39 бойових броньованих машин.

Які ще є втрати ворога на 20 вересня 2024 року:

артилерійських систем - 18212 (+35);

реактивних систем залпового вогню - 1189;

засобів ППО - 949 (+2);

літаків - 369;

гелікоптерів - 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15469 (+52);

крилатих ракет - 2593 (+1);

кораблів/катерів - 28;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн - 24898 (+59).

За добу вороги також втратили ще 6 одиниць спецтехніки.

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Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше може завершитися розвʼязана Росією війна. І парадокс у тому, що імовірність її завершення прямо залежить від обсягів поставленої Києву зброї.

Будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення міцного миру.

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