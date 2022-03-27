ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова.

Українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зазначив Синєгубов.

При цьому ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

"Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Збройні сили України вигнали окупантів ще з одного населеного пункту - із Гусарівки.

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