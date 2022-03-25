Окупанти продовжують відкривати вогонь по цивільному населенню.

Протягом минулої доби російські окупанти відкривали вогонь в бік Харкова та населених пунктів Харківської області понад 55 разів. Відповідно до зведення ЗСУ, фіксується підвищена активність "Градів" та "Урагану".

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що від окупантів постраждали Дергачі - цивільна інфраструктура, комунікації, лікарня. Є постраждалі.

"Наші захисники дають гідну відсіч: знищили російську групу зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова.

Українці збили 2 ворожі літаки біля Ізюма. Крім цього, зенітно-ракетні підрозділи, які стоять в обороні міста-героя Харкова, збили ракету", - резюмував голова ОДА.

Нагадаємо, на час воєнного стану всі, хто займатимуться хуліганством на блок-постах, або грубо порушать ПДР, комендантську годину, після затримання отримають повістки у військкомат.

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