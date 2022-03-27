Генштаб розмістив фото підбитої та захопленої техніки окупантів.

На Харківщині російські загарбники зазнають втрат і в паніці тікають, покидаючи техніку.

Про це повідомляє прес-центр Генерального штабу Збройних сил України.

"Сили оборони України зі складу Сухопутних військ і Територіальної оборони продовжують громити російських загарбників на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Генштаб розмістив фото підбитої та захопленої техніки окупантів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ЗСУ звільнили Гусарівку та в деяких напрямках біля Харкова перейшли в контрнаступ —

"Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район", — повідомив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 26 березня, українські війська звільнили кілька населених пунктів у Харківській області, але бої там не вщухають.

Збройні сили України продовжують обороняти область і не відступають ні на метр, зазначили в командуванні ЗСУ.

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