Окупанти вирішили заощадити ЗСУ час і боєприпаси.

У російської окупаційної армії спостерігаються явні проблеми з комунікацією. А інакше як пояснити те, що вороги періодично влаштовують бої один з одним. На початку березня під Северинкою на Київщині підрозділи РФ зіткнулися між собою і позбулися тринадцяти одиниць техніки. Минуло три тижні, і ось схожий випадок стався на Харківщині. Російський вертоліт обстріляв власні позиції і завдав величезної шкоди.

Про свіжий прояв "професіоналізму" серед солдатів РФ розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він написав у своєму Telegram-каналі: "Російські окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ".

Синєгубов також висловив сподівання, що це не останній випадок "самознищення" окупантів. Окремо глава Харківської ОВА відзначив професіоналізм ЗСУ, які не втрачають пильності і захищають регіон.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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