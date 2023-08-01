Секретар РНБО переконаний, що ця подія не дуже відтермінована у часі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов натякнув, що в Російській Федерації може відбутися ще один заколот із походом на Москву.

Про це секретар РНБО повідомив у мікроблозі Twitter. "Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву. І ця подія не дуже відтермінована у часі. Видавлену з тюбика пасту – зростання протесту різного кольору незадоволених на Росії – назад не запхати…", - наголосив Данілов.

Спроба заколоту у РФ

23-24 червня 2023 року у Росії відбулася спроба заколоту ватажка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Зокрема, Пригожин заявив, що почав "Марш справедливості", мета якого-дійти до Москви. Він звинуватив російських військових у нанесенні удару по одному з таборів своєї ПВК за наказом міністра Сергія Шойгу і начгенштабу Валерія Герасимова.

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Під час заколоту були захоплені Ростов-на-Дону і Воронеж, збиті кілька вертольотів і військовий літак, унаслідок чого ліквідовано щонайменше десять російських військових.

Президент країни-агресора Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися. Через кілька днів Путін подякував своїй армії та силам безпеки за те, що вони нібито запобігли заколоту.

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