Російських диверсантів виявили в районі села Бологівка.

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в Куп'янський район на Харківщині з території Російської Федерації, але їх змусили відійти Сили оборони України, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"В районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу. В результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Війна новини – актуальне на 22 лютого

Окупанти сьогодні продовжили наступати на п'ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

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Біля Кремінної ворог напередодні намагався прорвати оборонні позиції українських воїнів, але наступ не вдався. А на Бахмутському напрямку загарбники не кидають у бій техніку – лише піхоту.

Водночас на півдні РФ поглиблює оборонні рубежі. Росіяни намагаються відсунутися від лівого берега Дніпра, виїжджаючи туди виключно для облаштування вогневих позицій.

На думку експертів, Кремль вже розпочав великий наступ на сході України, однак його масштаб залежить від обмежених ресурсів Москви у техніці та живій силі.

Так, окупанти були вимушені "збавити оберти" у штурмах на Вугледарському напрямку після того, як елітна 155-та бригада морпіхів була вщент розгромлена кулаком ЗСУ.

Втрати РФ в Україні – останні новини

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО. Пригожин показав гору трупів "вагнерівців".

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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