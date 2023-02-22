Росіяни намагаються відсунутися від лівого берега Дніпра, виїжджаючи туди виключно для облаштування вогневих позицій.

На півдні російські війська поглиблюють свої оборонні рубежі.

"У нашій зоні відповідальності спостерігається процес поглиблення оборони ворога. Вони намагаються відсунутися від лівого берега (Дніпра), виїжджаючи туди виключно для облаштування вогневих позицій...", - повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Гуменюк, ворог намагається поглибити свою оборону, адже знають, що невдовзі Україна отримає далекобійне озброєння.

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"Тому рубежі вже відсуваються на 120-180 км. Вони все більше оглядаються на Мелітополь, де можуть розглядати позиції більш глибокого тилу, та Крим", - сказала очільниця прес-центру.

Вона уточнила, що на Запорізькому напрямку наразі російські загарбники "окопалися та зачаїлися", тобто перебувають в очікуванні й активних дій не ведуть, крім контрбатарейної боротьби.

"І посилення поліцейського режиму, як правило, на тимчасово окупованих територіях завжди свідчить, що успіху ворог не має, а намагається тиснути на місцеве населення, бо підтримка місцевими Сил оборони України дуже потужна. І саме через неї у нас є такі результативні влучання", - пояснила Гуменюк.

Наступ Росії - де атакує РФ

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, російські війська продовжують наступати на п'яти напрямках. Йдеться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Шахтарський напрямки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявили.