Окупнати пішли у наступ, випустивши піхоту та танки.

Біля Кремінної ворог напередодні намагався прорвати оборонні позиції українських воїнів, але наступ не вдався. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Учора біля Кремінної ворог намагався зробити прорив. Уперед пішли рота піхоти і рота танків окупантів. Бій був дуже важким – наші хлопці знищили декілька танків росіян. Їхній наступ захлинувся. Ситуація там стабілізувалася", - повідомив він.

На Сватівському напрямку вчора окупанти евакуйовували вбитих та поранених. Там напередодні вони зазнали значних втрат під час спроб прорватися.

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За даними Генштабу, окупанти настопають на п'ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Водночас на півдні війська РФ поглиблюють оборонні рубежі, адже знають, що невдовзі Україна отримає далекобійне озброєння.

Тим часом в окупованому Маріуполі пролунали 12 вибухів. Вже відомо про ураження складу боєприпасів в аеропорту та місця базування ворога у Кальміуському районі міста.

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