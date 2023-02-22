Глава ГУР зазначив, що загарбники взяли на озброєння свій провал під Вугледаром.

Російські окупанти в районі Бахмута змінюють тактику. Загарбники не кидають у бій техніку, а лише піхоту.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим тому прикладом. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes.

За його словами, в Вугледарі армія РФ намагалася просунутися за допомогою броньованої техніки, але її знищили в перші години, після чого бій перейшов до стрілецької зброї. Водночас головний розвідник підтвердив, що Україна та партнери зіткнулися з дефіцитом снарядів.

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"Порівнювати оборонно-промисловий комплекс Радянського Союзу, наш і більшості країн Заходу, з потужностями, які були під час холодної війни, неможливо", - підсумував Буданов.

Бої за Бахмут - що відомо

Росіяни вже не перший місяць намагаються штурмувати Бахмут, але безрезультатно. 15 лютого українські прикордонники здійснили наліт на позиції окупантів у цьому районі, ліквідували частину російських бійців і взяли в полон "вагнерівця".

Крім того, повідомлялося, що росіяни весь день евакуювали вбитих і поранених після невдалих штурмів.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська захищатимуть Бахмут, поки це буде розумно. Він вказав, що ЗСУ важливо відстояти місто, але не "за всяку ціну".

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