У результаті нової атаки з боку супротивника є постраждалі.

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у Telegram-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста. На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки. Якщо ваша оселя теж отримала руйнування внаслідок обстрілів, повідомляйте про це на 15-80. На жаль, знову постраждали люди", - зазначив він.

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За словами Куртєва, наразі додаткова інформація з'ясовується.

Війна в Україні та ворожі обстріли Запоріжжя

РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Противники не раз обстрілювали Запорізьку область, були жертви і постраждалі.

Нагадаємо, близько опівночі 22 вересня голова Запорізької обласної Військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів. Пізніше він додав, що ворог потрапив в об'єкти інфраструктури Запоріжжя.

На початку вересня в МВС повідомляли, що в Україні через обстріли, здійснені загарбниками, вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тис. - отримали поранення.

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