Такий завод використовують для забезпечення потреб збройних сил РФ.

В ніч проти 19 грудня сили і засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України завдали удару по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ. Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік", - зазначили у повідомленні.

За інформацією Генштабу, пожежа сталася в районі об'єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Більше деталей щодо наслідків ураження поки невідомо.

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Атаки на російські об'єкти - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 19 грудня у Ростовській області РФ прогриміли вибухи. Тоді місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку дронів і роботу ППО. Також повідомлялось, що сирена на півночі Ростова не замовкала 15 хвилин.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що раніше у Ростовській області було атаковано ФКП "Комбінат Кам’янський", що спеціалізується, зокрема, на виготовленні ракетного палива. Водночас він не розповів, коли саме сталася така атака.

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