Україна готова забрати усіх захисників, включно і й за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх", підкреслив він.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець здивований публікацією російської уповноваженої з прав людини, в якій ідеться про прохання у сприянні здійснення обмінів військовополоненими. Про це він написав у своєму Telegram.

"Адже тільки-но сьогодні відбулася комунікація із російською стороною і передача листів від полонених. Однак під час цієї комунікації та сторона не озвучила жодних прохань щодо повернення додому військових", - зазначив він.

За словами омбудсмена, під час цієї комунікації українська сторона запропонувала російській спільно здійснювати моніторинг фізичного стану військових, які повертаються під час процесів репатріації, та дотримання норм Женевських конвенцій. Адже працівники офісів уповноважених присутні під час повернення військових обох сторін додому.

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Він зауважив, що наша держава створила змішані медичні комісії і досі чекає на створення таких же комісій у РФ.

"Дивним виглядають "списки військових, які готові повернутися", адже Україна готова забрати усіх захисників та захисниць, включно і й за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх"… Додам, що українська сторона займається не обмінами, а репатріацією військовополонених, механізм якої визначений Женевськими конвенціями", - наголосив Лубінець.

Уповноважений додав, що вважає такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру "не більше як провокацією".

Українці в російському полоні

За інформацією правозахисників, станом на березень Росія примусово утримувала щонайменше 7 тисяч цивільних українців.

Крайній обмін відбувся 31 травня: в Україну з російського полону повернули 75 громадян, серед яких були військовослужбовці, службовці Нацгвардії, прикордонники. Четверо з тих, хто повернувся, - цивільні особи.

Кілька місяців перед цим обміни не відбувались.

У травні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Російська Федерація намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і хоче таким чином дестабілізувати ситуації в Україні. Вони зазначали, що Москва звинуватила Київ в кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.

Зокрема, як зазначали в ISW, Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом кількох місяців.

За словами аналітиків, Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості дезертирів в окупаційній армії.

Експерти нагадали, що в останні місяці після обміну Росія вчинила низку очевидних зловживань, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.

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