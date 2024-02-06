За словами Барабаша, є відеопідтвердження, що ворожі ДРГ заходять, але українські військові їх знешкоджують, виловлюють.

В Авдіївці не відбуваються вуличні бої, відбуваються перестрілки з поодинокими диверсійно-розвідувальними групами (ДРГ). Про це сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Як таких вуличних боїв в місті немає. Є поодинокі ДРГ, які намагаються пройти вулицями в місто, але, звичайно, хлопці це відпрацьовують. Найголовніше, що лінія оборони тримається, не дивлячись на дуже складні умови, бо ворог великими силами тисне", - зазначив він.

За його словами, є відеопідтвердження, що ворожі ДРГ заходять, але українські військові їх знешкоджують, виловлюють.

Відео дня

"Звичайно, що якщо хлопці ліквідовують ДРГ, то йде стрілецький бій і в містян складається враження, що це вуличні бої. Це поодинокі ДРГ. Мова не йде про якусь там велику кількість людей противника, які зайшли і зайняли якісь позиції в місті", - розповів Барабаш.

Він зазначив, що ситуація в місті дуже складна і напружена.

"Якщо ми декілька тижнів казали, що складна, але контрольована. Зараз дуже складно. Можна сказати, що десь місцями критична. Звичайно, що це не означає, що все пропало, що геть погано. Але ворог дуже великі сили кидає на наше місто", - сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації.

За його словами, в окупантів є завдання взяти Авдіївку до президенських псевдовиборів в Росії, які призначено на середину березня.

Він розповів, що за минулу добу в місто "прилетіло" 37 КАБів, а з 1 січня – 746 КАБів.

"Для порівняння – за минулий рік, десь з серпня місяця, коли почали КАБи летіти їх було 146 всього", - зазначив Барабаш.

За його словами, протягом доби відбулося близько 50 масованих обстрілів. При цьому додав, що станом на сьогодні в місті залишається 945 містян і люди не дуже охоче виїжджають.

Ситуація в Авдіївці - прогнози

Як повідомляв УНІАН, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий допустив можливість того, що Збройні сили України покинуть Авдіївку через дефіцит снарядів.

За його словами, Україні вигідно тримати це місто, бо співвідношення втрат в боях за нього 1:12 не на користь окупаційних військ. Дикий додає, що проблема не в тому, що в Авдіївку просто не завезли снаряди - по всьому фронті зараз спостерігається критичний дефіцит боєприпасів.

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