На місці вибуху зайнялася пожежа, після її ліквідації буде встановлено і тип ракети, і наслідки влучання.

Росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю, використавши, за попередніми даними, балістичну ракету.

"Ворог поцілив о 10.20, скоріше за все, балістичною ракетою в один із цивільних інфраструктурних об’єктів. Зазнав руйнування цей об’єкт. На щастя, у нас без постраждалих", - повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його інформацією, повітряна тривога пролунала в місті за 20 хв до удару. Очільник ОВА зазначив, що сказати, наскільки сильні руйнування наразі важко.

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"Зараз йде гасіння пожежі. І після того, як її буде ліквідовано, ми будемо знати і тип ракети, якою завдано удар, і наслідки", - зауважив Малашко.

Удари по Запоріжжю - це треба знати

В середу, 6 вересня, орієнтовно в той самий час, що й сьогодні (близько 10:20) у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух.

В обласній військовій адміністрації сповістили, що внаслідок цієї атаки пошкоджено цивільне підприємство. Постраждали двоє його працівників. У мешканців будинків поблизу місця влучання з вікон повилітали шибки.

Перед цим 18 серпня ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста, що спричинило руйнування.

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