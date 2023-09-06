Внаслідок атаки пошкоджено підприємство. Постраждали двоє його працівників.

У Запоріжжі сьогодні вранці під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за інформацією місцевих жителів, вибух прогримів у Шевченківському районі міста. Внаслідок цього у мешканців будинків з вікон повилітали шибки.

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко поінформував, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста о 10:24. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.

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"Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства", - зазначив він та додав, що на місці працюють відповідні служби.

Ворожа атака на Україну 6 вересня – деталі

Сьогодні, 6 вересня, вночі та рано вранці Росія атакувала Україну ударними дронами і ракетами.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. Силами засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету "Іскандер-М", 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

В Одеській області внаслідок атаки зафіксовані руйнування, є загиблий.

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