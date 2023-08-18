Вибуховою хвилею пошкодило багатоповерхівки.

У п'ятницю, 18 серпня, російські загарбницькі війська обстріляли Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих немає.

Спочатку про це повідомили мешканці у соціальних мережах, згодом інформацію підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі. "Підлі сусіди-терористи знову вдарили по Запоріжжю прямо серед білого дня", - написав він.

Інформація по постраждалим не надходила, однак вибуховою хвилею вибило квартирні, під'їздні та балконні вікна у трьох багатоповерхових будинках. Також незначні ушкодження отримали два заклади освіти.

Відео дня

"Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару", - додав Куртєв.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко також повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів міста. "Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються", - додав він.

Обстріли Запоріжжя: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста, вбивши трьох людей, ще дев'ятеро постраждали.

Наступного дня загарбники обстріляли Запоріжжя ракетою "Іскандер-К". Повідомлялося про руйнування цивільного об'єкту та загибель одніє людини. Ще щонайменше 16 людей, серед яких були діти, постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: