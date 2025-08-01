Внаслідок російської атаки на Київ вночі 31 липня загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей. Поранення дістали 159 людей, 16 із них – діти.
Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у Telegram. "Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу", - повідомив президент.
За його словами, "підлий удар Росії" показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції, бо вони дієві, як би це не заперечували в Кремлі.
Зеленський наголосив, що ворог продовжує наносити удари по мирних жителях і дуже важливо, щоб світ про це не мовчав. "Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - наголосив глава держави.
Президент повідомив, що в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика:
"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий".
Як повідомляє поліція Києва, сьогодні з-під завалів рятувальники деблокували тіла жінки та двох її неповнолітніх дітей, дівчат віком 10 та 13 років.
Удар по Києву 31 липня
У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ спочатку дронами, а потім У столиці зафіксовані були удари по двох багатоповерхових житлових будинках.
Речник ДСНС Олександр Хорунжий зазначав, що багато загиблих і поранених в Святошинському районі, де з-під уламків 9-поверхівки рятівники витягнули поранених і вбитих.
Сьогодні у столиці оголошено днем жалоби за жертвами російського териристичного акту.