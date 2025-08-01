Серед загиблих п'ятеро дітей різного віку, ще 16 дітей отримали поранення.

Внаслідок російської атаки на Київ вночі 31 липня загинула 31 людина, серед них п’ятеро дітей. Поранення дістали 159 людей, 16 із них – діти.

Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у Telegram. "Всі пошуково-рятувальні роботи завершені. Станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них – діти. Усі зараз отримують необхідну медичну допомогу", - повідомив президент.

За його словами, "підлий удар Росії" показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції, бо вони дієві, як би це не заперечували в Кремлі.

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Зеленський наголосив, що ворог продовжує наносити удари по мирних жителях і дуже важливо, щоб світ про це не мовчав. "Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - наголосив глава держави.

Президент повідомив, що в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика:

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий".

Як повідомляє поліція Києва, сьогодні з-під завалів рятувальники деблокували тіла жінки та двох її неповнолітніх дітей, дівчат віком 10 та 13 років.

Удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ спочатку дронами, а потім У столиці зафіксовані були удари по двох багатоповерхових житлових будинках.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий зазначав, що багато загиблих і поранених в Святошинському районі, де з-під уламків 9-поверхівки рятівники витягнули поранених і вбитих.

Сьогодні у столиці оголошено днем жалоби за жертвами російського териристичного акту.

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