Від початку доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів.

На Донбасі цієї доби дістали поранення троє наших захисників.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру Об’єднаних сил.

"Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості", - інформують у ОС.

Зазначається, що поточної доби збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Так, ворог відкривав вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Причепилівки, Павлополя, у напрямку Зайцевого, в бік Старогнатівки, біля Новотошківського.

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Крім того, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17. А на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Згідно з повідомленням, щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Автор: Інна Андаліцька