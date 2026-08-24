Путіна можна примусити до переговорів: Зеленський сказав, скільки дронів для цього потрібно

Для збільшення виробництва далекобійних засобів ураження Україні потрібно значно більше фінансування.

Україна має стати більш конкурентоспроможною у здатності запускати далекобійні засоби ураження для примусу російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції за підсумками засідання саміту Коаліції охочих в Києві сказав президент України Володимир Зеленський.

Він розповів про поточну ситуацію зі спроможностями України і Росії завдавати далекобійні удари дронами. А також про співвідношення засобів, які запускаються для таких атак.

"Якщо ми хочемо повернути цю війну до Росії, зробити її болісною для них, щоб їхнє суспільство відчуло війно і чинило тиск на Путіна, – а це один з інструментів підштовхнути Путіна до переговорів, – тож, нам потрібна така ж конкурентоспроможна кількість дронів. Не грошей, бо у них вдвічі більше грошей на сьогодні", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За його словами, росіяни щорічно витрачають приблизно 330 мільярдів євро на війну, а Україна витрачає 130 мільярдів євро. Однак, нині Україна має дефіцит на суму 27 млрд євро.

Він додав, що Україна має достатньо потужностей для збільшення виробництва дронів. Як пояснив президент, якщо Україні вдасться збільшити відповідне виробництво, тоді "ми зможемо атакувати більше". За словами президента, Сили оборони України мають різні типи дронів на різну відстань – на 300, 350 і навіть 3000 км.

При цьому, як відзначив Зеленський, Україна вже здійснювала успішні операції, але наразі немає достатнього фінансування. Він додав, що Росія збільшує кількість глибоких ударів, і тому Україні треба більше фінансування на виробництво далекобійних засобів ураження.

Як нагадав президент, два роки тому Росія на день запукала 40 іранських дронів типу "Шахед". Згодом запускалося по 100 або 300 дронів на день. А на сьогодні може запустити 500, а якщо масований напад, то і 1000 дронів на день. За його словами, Україна сьогодні може запускати 200-300 дронів українського виробництва.

Далекобійні удари - більше новин

За даними Politico, наразі російській владі складно захищати своїх громадян від економічних наслідків війни. А українські далекобійні удари перетворили війну з незначного подразника на гостру паливну кризу. Це доводить Росію до критичної точки.

Водночас, Сили оборони нарощують удари вглиб РФ, щоб послабити російський потенціал далекобійних ударів по Україні, що особливо важливо в умовах нестачі ракет до Patriot. Експерти наголошують, що на кожен російський удар має бути відповідь по території РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: