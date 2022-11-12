Окупанти облаштували катівню у зруйнованій будівлі відділу поліції

Після звільнення від окупантів Снігурівки Миколаївської області, там було виявлено катівню росіян.

Як повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, там утримували та знущались з цивільних.

"Катівня у Снігурівці, де рашисти катували українців та українок", - написав він.

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За інформацією прес-служби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, російські солдати в Снігурівці "займались беззаконням та жахливими катуваннями" у зруйнованій будівлі відділу поліції.

"Попереду багато роботи — як по встановленню закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відбудови зруйнованих будівель!" - прокоментував начальник Головного управління Нацполіції Сергій Шайхет.

Нагадаємо, на звільнених від росіян територіях України постійно знаходять катівні та масові поховання. Зокрема, такі знахідки виявили у Київській та Харківській областях.

Ситуація у Снігурівці

5 жовтня місто Снігурівка Миколаївської області, за непідтвердженими відомостями, покинули російські офіцери, але інші військові там залишилися.

Російські окупанти захопили Снігурівку у березні. Це місто – залізничний вузол.

10 листопада українська армія взяла під контроль місто Снігурівка Миколаївської області.

Ситуація на Півдні України

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії ЗСУ.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон.

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