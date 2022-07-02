НІяких деталей влада не розкриває, але над містом з'явився стовп густого диму.

У Павлограді Дніпропетровської області прогримів потужний вибух. Міська влада підтвердила ракетну атаку.

Про це йдеться у Facebook міськради.

"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби... Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Очевидно, йдеться про ракетний удар, оскільки публікацію проілюстрювали відповідною світлиною.

За свідченнями очевидців, у місті стався потужний вибух. Видно стовп густого диму. Користувачів опублікували кілька відеороликів з місця події.

Вибух нібито пролунав не під час оголошеної повітряної тривоги. Згодому сирена спрацювала. Міська влада вже повідомила про відбій.

Як повідомляв УНІАН, на світанку ворог спрямував на Миколаїв 10 ракет типу "Онікс", Вони були випущені з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині.

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