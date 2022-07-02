На світанку ворог спрямував на Миколаїв 10 ракет типу "Онікс", Вони були випущені з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині.
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".
"На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу "Онікс", випущених з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині. Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що важкою артилерією ворог серед ночі вдарив по околицях Великої Костромки. При цьому сказано, що обійшлося без жертв.
В ОК "Південь" зазначають, що Сили оборони продовжують виконання бойових завдань із звільнення нашої території від окупантів, а противник продовжує інженерне облаштування рубежів своєї оборони, відступних позицій.
"(Ворог - УНІАН) активних дій не веде, натомість продовжує наносити ракетні удари та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та в нашому тилу", - сказано в повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, в Україні ліквідували старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ Росії.
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