Вкотре були атаковані об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті.

На світанку ворог спрямував на Миколаїв 10 ракет типу "Онікс", Вони були випущені з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

"На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу "Онікс", випущених з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині. Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що важкою артилерією ворог серед ночі вдарив по околицях Великої Костромки. При цьому сказано, що обійшлося без жертв.

В ОК "Південь" зазначають, що Сили оборони продовжують виконання бойових завдань із звільнення нашої території від окупантів, а противник продовжує інженерне облаштування рубежів своєї оборони, відступних позицій.

"(Ворог - УНІАН) активних дій не веде, натомість продовжує наносити ракетні удари та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та в нашому тилу", - сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, в Україні ліквідували старшого експерта військово-наукового комітету ВДВ Росії.

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