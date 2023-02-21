Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Російські загарбники звільнятимуть жителів Горлівки Донецької області з роботи в разі відмови від набуття російського громадянства.

Таким чином, Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад", - йдеться в зведенні.

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Примусова паспортизація на захоплених територіях

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти, погрожуючи конфіскацією майна, змушують жителів Скадовська та Каланчака у Херсонській області прискорити отримання російських паспортів.

У Голій Пристані на Херсонщині загарбники також змушують місцевих жителів переоформлювати майнові права за російським законодавством. Тих, хто відмовиться підігравати російський окупації, загарбники погрожують депортувати в РФ.

Окрім цього відомо, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники під різними приводами вилучають в українців паспорти. Ворог може використовувати відібрані документи, зокрема, для своїх диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти такоє намагаються провести паспортизацію місцевого населення в Залізному Порту. Вони обіцяють грошову винагороду жителям міста за отримання російського громадянства.

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