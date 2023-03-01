Окрім цього був заборонений обіг гривні.

1 березня 2023-го року на тимчасово окупованих територіях вступив у силу "закон" про соціальні виплати та пенсії. Як повідомляє Спротив, тепер їх можуть отримувати тільки особи з російським громадянством.

До цього ж окупанти заборонили обіг гривні. Таким чином вони позбавили тамтешнє населення українських виплат.

"Відтак мешканці ТОТ залежні від виплати рф й росіяни фактично тримають їх в заручниках", - йдеться у звіті організації.

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Однак Спротив відзначає, що паспортизація на окупованих територіях іде повільним темпом. Велика кількість тамтешнього населення ігнорує можливість отримання громадянства Росії.

Ситуація на ТОТ: що відомо

На Херсонщині окупанти погрожують вилученням автомобілів, котрі не зробили перереєстрацію за законами Російської Федерації. Якщо власники авто не зроблять це до 1 травня, то шантаж буде втілений в реальність.

Росія має в планах перевести окуповані території на московський час. Де-факто окупанти вже ним там користуються.

У Генштабі повідомляли, про збільшення випадків мародерства загарбників у окупованій частині Херсонської області.

На Луганщині російські компанії почали відкривати свої представництва. Таким чином вони в тому числі намагаються поглинути український бізнес.

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