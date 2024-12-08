Президент зауважив, що життя кожного військового і цивільного є важливим для України.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяву обраного президента США Дональда Трампа про нібито втрати ЗСУ у війні з Росією.

За словами Трампа, втрати України сягають 400 тисяч осіб, але Зеленський назвав іншу цифру. Відповідна заява з'явилася у Telegram-каналі президента.

Коментуючи вчорашню зустріч з Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном, Зеленський заявив, що Україні "потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили".

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"Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених. Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий.

Як зазначив президент, з вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас.

"Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", - додав Зеленський.

Також президент згадав про тисячі депортованих українців та полонених - як військових, так і цивільних.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", - додав він.

Зеленський наголосив, що війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп назвав втрати України та Росії у війні, закликавши припинити це "божевілля".

"Вони (росіяни - УНІАН) втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно... Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів", - заявив Трамп.

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