Він вважає, що Кремль стикається з дедалі більшими проблемами, які ускладнять спроби закріпити свої досягнення в Україні.

Навіть попри те, що росіяни мають перевагу у війні проти України, Кремль стикається з дедалі більшими проблемами, які ускладнять спроби закріпити свої досягнення.

Про це заяви глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю Bloomberg. "Існує думка, що у РФ є переваги і всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - вважає глава Міноборони США.

Остін зазначив, що це потрібно враховувати в будь-якій домовленості про припинення вогню, яку може здійснити нова адміністрація президента Дональда Трампа.

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Очільник Пентагону вважає, що РФ "також не позбавлена викликів": "Вони поїхали в КНДР, Іран, щоб отримати допомогу, зброю і боєприпаси, а тепер ще й людей".

Окупація українських земель також потребуватиме значних ресурсів навіть після припинення вогню, додав він. "Росії доведеться інвестувати багато сил, щоб утримати їх", - сказав він.

Остін також прокоментував критику на адресу нинішньої адміністрації президента, яку звинувачували у відсутності чіткої стратегії щодо України.

"Те, що вона зробила, допомогло Україні вижити, допомогло їй захистити свою суверенну територію", - сказав Остін.

Він додав, що Путін не втратив би Сирію, якби не стратегічний успіх США в допомозі Україні. За словами Остіна, через те, що російський диктатор Путін доклав так багато зусиль в Україні, він не зміг допомогти своєму союзнику диктатору Башару Асаду. Глава Пентагону продовжив, що без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії Путін може втратити свою присутність і в африканських країнах.

Остін про війну в Україні

8 січня міністр оборони Ллойд Остін поїхав на авіабазу Рамштайн у Німеччині, де 9 січня проведе 25-ту зустріч Контактної групи з оборони України. У повідомленні на сайті Пентагону цю зустріч називають "знаковою".

Згідно з повідомленням, Остін зустрінеться з міністрами оборони та військовими чиновниками, щоб обговорити безпосередні потреби України на полі бою, довгострокові потреби в обороні та координацію допомоги.

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