Умова щодо фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб не застосовується під час карантину, йдеться у тексті постанови уряду.

Мешканцям пенсійного віку з тимчасово окупованих територій дозволять проходити ідентифікацію віддалено за допомогою додатку "Дія".

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 5 жовтня, інформує прес-служба української делегації ТКГ у Telegram.

"Умова щодо фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб не застосовується на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, та протягом 30 днів з дня відміни карантину", – йдеться у тексті постанови.

Відповідну процедуру можна буде пройти в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису у додатку "Дія".

Читайте також"Відспівую і відспівую": священник з "ЛНР" розкрив реалії життя в окупаціїОчікується, що відповідні технічні можливості з’являться до кінця поточного року.

Для цього потрібно:

1. Зареєструватися на порталі "Дія" (скачати додаток на смартфон).

2. Перейти в "Меню" і обрати "Дія. Підпис".

3. Натиснути "Створити".

4. Підтвердити особистість за допомогою перевірки за фото, NFC або BankID.

5. Вигадати власний п’ятизначний код для "Дія. Підпис".

Після цього, на офіційному порталі Пенсійного фонду України треба завершити процедуру ідентифікації.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська