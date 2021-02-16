За словами Кулеби, наразі потрібно працювати в межах Мінського процесу і «витискати» з нього максимум для безпеки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі "скоріше живий, ніж мертвий".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній з міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іваном Корчоком прес-конференції в Києві.

"Мінський процес наразі скоріше живий, ніж мертвий, він ще не вичерпав свій потенціал, тому зараз потрібно працювати в межах Мінського процесу і витискати з нього максимум можливого для безпеки України", - заявив він.

11 лютого під час засідання Ради безпеки ООН спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявила, що переговори в рамках ТКГ про врегулювання ситуації на Донбасі зайшли в глухий кут.

Читайте такожВ ОБСЄ визнали, що переговори у рамках ТКГ щодо Донбасу "зайшли у глухий кут"

Переговори щодо Донбасу в Мінську: що відомо

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.

Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров